理大申撥款建實驗室等設施　何君堯質疑與黑暴破壞校園有關

立法會財務委員會今午(22日)審議合共涉款逾242億元的基本工程儲備基金，其中一個項目與理工大學有關，有議員提及前年發生的社會事件，關注相關撥款項目是否與社會事件後的維修有關。

議員何君堯指，在前年發生的黑暴事件中，理工大學的破壞情況嚴重，維修費亦達7億，而在是次的工程項目中，大學教育資助委員會是次申請約7億撥款，其中有逾2億為理大興建教學綜合大樓、活化實驗室工程、改造實驗室等等，關注兩者是否有關連，更質疑為何大學教育資助委員會為何不使用內部撥款。

大學教育資助委員會秘書處副秘書長梁思灝表示，是次的撥款申請與早前理工大學因社會事件而維修的項目無關，並指撥款申請的項目是在社會事件發生前已提出。他亦解釋，指涉及理工大學的項目因增加科研能力和教學實力，希望可急起直追，因此相對比較多。

另外，是次的基本工程儲備基金項目中，有21個工程項目的授權上限由3000萬港元增至5000萬元。議員梁志祥表示，不少工程屬維修項目，認為是屬恒常性質，能控制成本，質疑為何將上限增至5000萬港元。議員田北辰則認為，若以複式累積通脹計算，只是增至約4400萬港元，認為增至5000萬港元是太高，並表明會投反對票。

財經事務及庫務局局長許正宇則回應指，提高授權上限金額其中一個釐訂標準為通脹，同時亦考慮建造工程的價格、建築材料、直至2030年的通脹情況等。他表示，新授權上限金額較2012年的原有上限有6成多的增幅，預計調整後須維持一段時間。

最後議案在18票贊成、2票反對、1票棄權下獲通過，議員鄭松泰和田北辰投反對票，議員姚思榮則投棄權票。