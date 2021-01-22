保安涉非法集結稱警車上遭虐打　警指要用力制服反抗

前年8月10日紅磡發生警民衝突，4名被捕男女否認非法集結罪，案件今（22日）在區域法院續審。警員指首被告被制服時手持彈弓背囊內有短刀，惟辯方則指首被告當日被押解到警署途中，遭到警方暴力對待，包括踩頭、毆打、用警棍捅背及大力揸捏下體等，不過警員否認辯方所有指控。

4名被告依次是25歲保安員張漢東、22歲音響技術員姚子浩、一名15歲女童及19歲學生唐健龍，4人均被控非法集結。張另被控襲警、管有炸藥及在公眾地方管有彈射器連彈珠、刀和錘等攻擊性武器。姚另被控管有雷射筆等攻擊性武器。

案發時隸屬西九龍衝鋒隊第4小隊的警員吳振霆供稱，他到場支援時，看見首被告手持彈弓及有背囊。之後首被告在數名警員合力下被制服在地，吳快速搜查其背囊，發現內有短刀、錘仔和粉紅色防毒面具。吳續指，有「重裝示威者」自稱為「Pink Team」，並常佩戴粉紅色防毒面具，但他當時沒有為意此事。

辯方就指，首被告被制服時不但被吳踩着頭，其他警員亦有踢他。被帶上警車之後，首被告再次遭虐打，有人將他的頭部撞向車窗欄杆、有人多次拳打他的頭部、更有人拿警棍捅他，甚至伸手入他的褲內大力揸捏其下體。而在警署內，亦遭人辱罵首被告：「死曱甴，暴徒全部死X哂，洗定蘿柚，點都放唔返，點都保釋唔到。」惟吳一一否認，並稱被告在警車內掙扎反抗，而他只是用力控制他。