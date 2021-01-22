港台最快下月中完成調查利君雅　擬開短期合約延長試用期　　

香港電台（港台）前年接獲大量有關助理節目主任利君雅的投訴，於是決定延長利君雅的試用期，管方並重新啟動調查前年7月至11月期間的相關投訴。有指上述試用期原本月底屆滿，而管方以調查未完成為由，將為利君雅另開一張為期120天的新合約。港台工會今(22日)批評此舉對利君雅不公平，形容新增合約如同延長死期；又透露今早曾與港台管理層會面，獲管方透露下月16日方能提交上述調查的報告。

據悉利君雅於2017年10月入職港台，去年即將完成3年試用期。但由於港台於前年7月至11月期間接獲大量涉及利君雅的投訴，大多針對她出席政府及警方記者會時的表現和行為，於是港台決定延長利君雅的試用期120日。有指上述期限疑在屆滿前「被完結」，管方將另開一張為期120天的新合約，利可用公務員身份履行新合約，直至重啟的調查結束，屆時視乎調查結果決定對方能否正式成為公務員。

港台工會主席趙善恩引述利君雅指，利昨晚收到新增合約的通知，並須於下周四(28日)前回覆管理層。趙認為此安排「以往未聽過」，工會對此感到憤怒，認為同事不獲尊重及遭受侮辱。趙又提到港台管理層早前承諾本月初能完成報告，工會及利君雅曾多次追問調查進度亦不果，報告如今仍未完成，她認為事件上「有人做嘢耽誤，卻將結果轉嫁至利君雅身上」，而工會將約見港台廣播處長梁家榮跟進此事。

港台機構傳訊及節目標準組總監韋佩文表示，不評論個別個案，但強調港台作為政府部門會按既定機制和程序，包括公務員事務局的既定指引和《公務員事務規例》，處理員工的聘任安排。