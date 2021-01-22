3警毒品案供詞省略搜查情節　上訴得直推翻虛假陳述罪

隸屬東九龍總區的3名衝鋒隊警員在調查一宗毒品案時，涉嫌在口供內作出虛假陳述，2019年2月在觀塘法院、遭暫委裁判官陳志輝裁定作出傾向並意圖妨礙司法公正行為罪成，各被判監10周。3人不服提出上訴，高院暫委法官譚思樂今（22日）頒判詞裁定3人上訴得直，撤銷定罪及判刑。

上訴人是男警鄧文祖(35歲)、女警李軒賴(32歲)和男警長伍肇龍(45歲)。他們被指於2016年12月20日至2017年1月22日期間，在一案藏毒案中，於證人口供或警察記事冊虛假陳述在被捕人褲袋找到毒品，但3人其實並沒對被捕人搜身。

譚官於判詞指，雖然閉路電視沒有拍到3名上訴人有對被捕人搜身，然而3人在證人口供或警察記事冊口供均只表示有「搜查」被捕人，他們應是指有截停搜查被捕人，而非搜身搜出毒品的意思。

另外，控辯雙方均同意本案不涉誣陷被捕人藏毒，因毒品確屬其所有，只是3人的書面紀錄中，省略了被捕人曾從褲袋拿出毒品扔在花槽的插曲。譚官指，本案關鍵在於省略了的部份是否令3名上訴人陳述變成虛假，而3人的做法雖有商榷之處，但從法理角度看，遺漏不屬虛假陳述，只是令證供不全面及不完整，故裁定3人上訴得直。