第1季業務展望調查結果　26%受訪者預期比上季更差

政府統計處公布今年第1季業務展望按季統計調查的結果，綜合是項統計調查所涵蓋的行業而言，預期今年第1季的業務狀況較去年第4季為差的受訪者有26%，比預期較佳者的9%，佔有更高比例。政府發言人表示，由於在去年11月後期開始的本地第四波疫情對一系列本地經濟活動造成干擾，整體營商氣氛變得更加悲觀，多個行業的招聘意欲進一步減弱，顯示勞工市場在短期內仍將承受巨大壓力。

按行業分析，受訪者總體而言預期今年第1季的業務狀況較去年第4季差，尤其在住宿及膳食服務業；運輸、倉庫及速遞服務業和建造業中，預期今年第1季業務狀況較去年第4季為差的受訪者比預期業務狀況較佳者為多。

調查亦發現，受訪者總體而言預期今年第1季的業務或產出量較去年第4季下降，尤其在運輸、倉庫及速遞服務業和住宿及膳食服務業中，有顯著較多的受訪者預期今年第1季業務量較去年第4季下降，但在製造業和金融及保險業中，預期其生產或業務量上升的受訪者則比預期下降者略多。

這項統計調查搜集香港各行業中約570間大規模的機構單位的高級管理人員對短期業務表現的意見，以在最短時間內，就預測本地不久將來的經濟表現提供快捷的參考。涵蓋香港10個主要行業，分別是製造業；建造業；進出口貿易及批發業；零售業；住宿及膳食服務業(主要包括酒店及餐館提供的服務)；運輸、倉庫及速遞服務業；資訊及通訊業；金融及保險業；地產業；以及專業及商用服務業。