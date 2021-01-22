僱傭中介前僱員認詐騙盜竊工資310萬元　判囚3年

廉政公署早前控告一名僱傭中介公司前女僱員，以虛假的建築工人支薪文件詐騙及盜竊逾310萬港元，被告今日(22日)在區域法院承認控罪，被判入獄3年。法官判刑時指，被告所犯的罪行涉及龐大金額，而且歷時超過1年，性質嚴重。

被告陳家寶(31歲)，Lingma Construction & Engineering Company Limited (Lingma)前人力資源主任，今日承認14項罪名，即1項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條；及13項盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條。

案情透露，Lingma是一家僱傭中介公司，為建築公司提供臨時勞工及支薪服務，被告於案發時任職Lingma人力資源主任，負責處理工人支薪事宜及安排工資付款。

廉署調查發現，被告於2017年8月1日至2018年8月6日期間，在自動轉賬系統內作出共95項虛假記項，使40名工人看來曾於指派工作地點值勤，並有權獲得所述工資金額。被告亦將40名工人的銀行戶口號碼，更改為3個她的個人銀行戶口號碼。