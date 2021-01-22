社民連棺材道具被破壞　運輸工刑毀罪成還押

六旬漢於前年10月1日在灣仔，用雨傘破壞屬社民連用作示威的道具棺材，他否認一項刑事毀壞罪後受審，案件今（22日）在東區法院裁決。裁判官林希維指出，當時情況是一群人突然衝向社民連隊伍，並用傘擊打對方，雙方互相推撞，該群人是有共同犯罪協議，故裁定被告罪成，被告須還押至2月4日候判，期間索取背景報告。

65歲被告孫國榮被控於2019年10月1日‬，在‪灣仔軒尼詩道130‬號外，與其他不知名人士無合法辯解而損壞屬於社會民主連線的一個黑色棺材道具，意圖罔顧該財產是否會被損壞。該道具成本為600港元。

裁判官裁決時指，目擊市民及警員作供清晰，均指出被告當時手持雨傘，並導致棺材道具跌落損毀。相反，被告自辯時沒有說出真相，他辯稱當日打算到金紫荊廣場觀賞升旗儀式，及後無故捲入混亂場面。惟裁判官指出，被告不知道升旗儀式細節，面對控方質疑時支吾以對，加上被告當時靠近棺材道具，不可能毫不知情，其說法根本只是想置身事外。

辯方求情指，被告是運輸工人，打雜工過活，又形容本案是「人多而造成物品損壞喺可以理解的」，惟遭裁判官質疑該說法。