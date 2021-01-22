主婦否認襲警　反稱跟警對罵期間被噴胡椒噴霧

2019年聖誕節各區都有示威活動，一名主婦被指當日凌晨在旺角街頭出言辱罵警員，更涉伸腳踢警員而被控襲警。她否認控罪，今日(22日)在九龍城法院受審。法庭裁定表證成立，被告反稱被噴胡椒噴霧在先。法庭押後至2月8日裁決。

報稱主婦43歲女被告李貴花，被控於2019年12月25日在旺角砵蘭街近山東街交界，襲擊警員黃梓峰。黃供稱，當日凌晨2時許，大批人士在旺角聚集，有人用粗口罵警及叫政治口號，警方防線時人群開始四散，唯獨穿黑衫黑褲的被告拒絕離開，而情緒激動講粗口大罵：「警察大X晒呀？死黑警」，旁人欲將她拉走，但她不合作更起腳踢了他大腿一下。他遂大叫「襲警」並向被告噴射胡椒噴霧，並在同袍協助下將對方制服。

辯方質疑黃身高1.7米，矮小的被告要蹬他的大腿有難度，當時其實是黃見被告趨前，便急不及待向她噴胡椒噴霧，同袍見狀照做。黃自知不恰當，就藉口訛稱被告襲警，以支持他使用胡椒噴霧的決定。黃不同意。

而被告出庭作供時就指，自己患焦慮及驚恐症需定期服藥覆診。當晚她與胞姊在朗豪坊逛街，但警方在旺角區內多處設封鎖線令她無法回家，當聽到警員辱罵市民她更感氣憤，才與警員互罵。警員除對她噴胡椒噴霧外，又用盾牌將她壓在地上，她的面部、手腳都受傷流血，不知在掙扎間有否踢中警員。