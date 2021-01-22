舞蹈團成員涉用假收據　騙51萬元被廉署拘控

廉政公署今日(22日)落案起訴一名中國民間風俗舞蹈團前成員，控告他為一個社區活動採購服飾、道具及飾物時涉嫌使用虛假收據，向一個非政府社會服務機構領取款項共逾51萬港元。被告已獲廉署准予保釋，以待下星期二在粉嶺裁判法院應訊答辯。

廉署早前接獲貪污投訴，指香港元朗潮僑英歌總會有限公司(英歌總會)前成員魏鏗（51歲），被控一項串謀使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條及第159A條。案發提到，元朗大會堂管理委員會與英歌總會於2017年11月共組籌備委員會，籌辦一項計劃於2018年3月17日在元朗舉行的舞蹈表演。

魏鏗為該舞蹈表演的教練以及上述籌備委員會的成員，負責採購服飾、道具及飾物。控罪指被告涉嫌於2018年3月17日至4月10日期間，知道或相信1張印刷公司的收據及3張由一間被告所擁有的公司的收據屬虛假，而與該印刷公司東主串謀使用該等虛假收據，再意圖誘使某人接受它們為真正的收據。

據報該4張收據涉及元朗大會堂管理委員會就該活動採購服飾、道具及飾物而支付的共逾51萬港元。