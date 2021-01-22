飲食界促農曆新年放寬營業限制　指是唯一生存希望

飲食業要求政府放寬營業條件，同時加強打擊非法經營的場所。(溫國佳攝)

本港疫情持續逾一年，政府反覆要求各類處所關閉。飲食業認為此舉無助減輕疫情，只會令市民轉移到無牌經營的處所聚集。中式食肆代表指農曆新年是唯一的生存希望，促政府容許復業。

飲食業今日(22日)召開記者會，飲食界議員張宇人認為政府禁止有關處所做生意，不代表可阻止市民聚集，指近期有不少無牌經營的處所被檢控，又形容非法經營者賺到盆滿缽滿，奉公守法的食肆則無法做生意。張促請政府在疫情及經濟之間取得平衡，盡快容許業界復業。

香港餐務管理協會主席梁振華指出，過去一年只有93日在沒有限制下營業，而以往12月至3月，佔中式食肆全年70%的營業額，現時已受沉重打擊。農曆新年將近，梁形容是唯一的生存希望，希望政府可趕及放寬營業限制，否則不會有客人在下午及2人一枱的限制下吃團年飯，直指是「百分之百無生意做」。

此外，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指業界完全配合政府政策之餘，不斷自行增加防疫措施，包括願意強制要求顧客填寫健康申報表，以協助政府追蹤傳播鏈。梁形容很多酒吧負責人不只是處於邊緣，已經「跌咗落去、山窮水盡」。