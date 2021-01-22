新界南打擊非法收債　拘3男包括黑漢及16歲學生

新界南總區警區留意到近期非法收債案件有所上升，於前日(20日)及昨日(21日)在區內進行打擊非法收債行動，拘捕3名男子(16歲至29歲)，當中一人報稱學生，他們分別涉嫌干犯「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」及「刑事毀壞」罪。

沙田警區反黑組主管連曉媚督察指，前日下午5時許，一名男子將收債字條貼上新翠邨一單位外，並用牙籤堵塞鎖匙孔。警方上前截查，並在他身上的背包搜出一個油罐、手套、漿糊筆及牙籤等。經初步調查，警方相信他至少與22宗發生於黃大仙、深水埗及沙田的非法收債案件有關。據知，姓吳(24歲)被捕男子透露他為欠債者，因無力償還債務，故轉為協助收數，以收取酬勞還債。他已被暫控一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」，明日(23日)將在粉嶺裁判法院提堂。

另外，荃灣警區重案組主管梁成杰督察表示，本周二(19日)，石圍角邨石荷樓一單位住戶發現門外被淋上紅油，及被貼上收債字條，於是報案。警方接手調查，於昨日下午4時許，在上址梯間發現一名形迹男子，在他身上搜出一瓶油漆及一個紙杯，相信他與本周二的案件有關，遂以「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」將他拘捕。經初步調查，被捕姓朱(29歲)男子報稱為廚師，有黑幫背景。

此外，葵青警區重案組主管吳廸深督察指，警方透過居民及保安提供的線索，鎖定一名涉案人士，昨日下午4時許，在青衣長亨邨以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名16歲男學生，在他身上搜出1支膠水及多張收債字條，懷疑他與區內近期2宗同類案件有關。

新界南總區反黑組庾博瀚總督察表示，非法收債的疑犯有年輕化趨勢，在去年10月至今，新界南總區一共發生177宗與非法收債相關的刑事毀壞案件，拘捕33人，當中有16人為20歲以下，12人報稱為學生，年齡最細的只有13歲。警方相信被捕人透過朋友介紹，以及被不法分子在社交平台以搵快錢作招來，事成後可得數百元作報酬，而他們只需拍下單位刑毀情況即可。

警方提醒市民，刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。警方將繼續以情報主導，與區內各持份者，包括物業管理公司，保安公司以及區議員作緊密聯繫，加強打擊區內同類型既案件。