女生路軌放竹枝囚8月上訴　官指判刑過輕但維持原判

2019年11月11日有網民發起全港「三罷」行動，期間有人於東鐵線大埔段的路軌放置竹枝等雜物，其中一名涉案的中大女生盧佩瑤（21歲）承認一項危及他人安全罪被判囚8個月。盧不服刑期向高院提出上訴，高院法官李運騰今（22日）駁回她的上訴維持原判，她須即時服刑。

李官指，本來被告背景良好而且相當年輕，適合較寬大處理，惟因控罪的嚴重性及判刑須具阻嚇力，判監8個月甚至可說是略輕，若非女生的個人情況，法庭會將刑期上調。

李官指，上訴人說因受到社會事件影響才犯案並非求情理由，她選擇無視別人的權利，用非法和不和平的手段，強迫別人被動參與他們所謂的「大三罷」，屬極為自私及目無法紀，是文明社會不能接受的行為。李官又指本案涉及嚴重的情節，上訴人請求法庭考慮社會服務令是不切實際的，直指判監禁是無可避免。

不過，原審裁判官蘇文隆指上訴人沒有勸阻未成年人退出示威，斥她「沒有道義，缺乏人性，罪加一等」，並以此衡量判刑，李官就認為有可斟酌之處。因案中沒有證據顯示上訴人是發起人或招攬他人犯案，亦沒有證據顯示她與涉案的未成年人士有何關係，即使她沒勸阻對方，亦不應視為加刑理由。