油麻地「疫區」擬圍封禁足　市民四出囤糧　商販憂變鬼域　

今日油麻地一帶的街市及超市人流不絕，市民外出買餸囤糧。（朱先儒攝）

新冠肺炎疫情愈演愈烈，消息指政府擬於明日(23日)及後日(24日)期間，收緊油麻地及佐敦一帶指定區域的強制檢測門檻，並對居民實施「禁足令」。據悉上述「封區」行動會在明日凌晨約2時開始。東網記者今(22日)視察上述區域，有商販苦訴疫情下生意本已一落千丈，若封區只會「雪上加霜」，「成個區會變成好似鬼域，外人都唔敢行入嚟」；但亦有市民認為「長痛不如短痛」，冀望封區後能盡早揪出患者，還社區安寧。

封區消息傳出之後，今日下午時分油麻地一帶的街市及超市人流不絕，大批市民紛紛出門採購食材及日用品，食材店舖尚算貨源充足。當中特別是凍肉店及蔬果店大受歡迎，市民分別購買多款冷凍食材如肉排及新鮮瓜菜等，回家「囤糧」。另一邊廂，區內確診個案上升令居民人心惶惶。今午在廣東道流動採樣站，前來檢測的市民排起長長人龍，當中不乏南亞裔人士，而現場設下多個採樣攤位作分流。

屋宇署及環保署於下午四時許派員到「疫廈」油麻地新填地街20至26號，在警方協助下入內檢查樓宇的排水渠及整體結構。只見約二十名部門人員身穿保護衣及口罩等裝備，分別進入大廈樓層、天台及到達外牆範圍視察環境及拍照取證，最後逗留兩個多小時後離場。

至於平日熙來攘往的廟街，今日大部分檔販暫停營業，現場一片冷清。廟街商會主席陸興發指出，如今僅約30%商販因要搵食餬口而開檔營業，但相信若政府封區後會令商販營商環境更惡劣，「個個都驚，本身(商販)都打定輸數，依家更加死快啲！」但他認為封區有助一口氣揪出區內隱形患者，「區內本身好多人唔聽話，例如南亞人成日除罩飲酒傾偈，可能咁就傳染咗，希望政府加大力度規管，早日完結區內爆疫局面。」

鞋舖店主胡先生直言目前生意每月「蝕住做」，擔心一旦封區會令當區淪為鬼域，希望政府體恤及給予補貼以度年關。另一售賣火機的鄭先生指出，近來生意額大跌一半以上，形容情況惡劣，生意難做。他指若明日當區被封鎖，他會索性關門，留家休息。