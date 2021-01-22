金威廣場10宗確診　袁國勇稱煙囪效應播毒　全幢C單位居民撤離

佐敦白加士街金威廣場出現5個確診單位，累計10人中招！政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，建議該大廈所有C單位居民撤離，因喉管可能已出現「煙囪效應」，即帶病毒者洗澡時，可能有暖流及濕空氣向上升，經過部分喉管破裂的單位後，病毒「走入屋」，導致屋主感染。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，目前有5個單位，共10個單位有人染疫，當中有4個單位屬C坐向，包括5樓、6樓、7樓及17樓，涉9宗個案。該大廈最早發病的是5C單位患者，他於本月13日發病，該病人是油尖旺一間清潔公司員工，涉事清潔公司早前出現爆發，有11人染疫。6樓及7樓亦分別有兩人染疫，但沒有病徵。17樓的確診者則於本月20日發病，但患者本月17日曾進行檢測，當時結果證實未有染疫。

消息指，政府會在未來收緊油麻地、佐敦一帶指定區域的強制檢測門檻，並對居民實施「禁足令」，袁被問到現在才實施這些措施有否效用，他表示，不清楚細節，若果現在實施封區永遠都有用。他認為當區的疫情嚴重時，有需要進行更嚴謹的防疫措施。

袁補充，如果真的實施封區，政府可以登記所有市民的電話和身份證號碼，可以肯定他們可以在5至14日內再去檢測，他又指，明白封區會為市民帶來不便，認為封區是一個難以作出的行為。