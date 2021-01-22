港府批歐洲議會決議案偏頗　出於政治動機

港府今日（22日）發表聲明，強烈反對歐洲議會有關香港的「決議案」，並指出有關「決議案」內容偏頗，以及出於政治動機而非反映事實，又指港府官員維護國家安全的決心不會受任何所謂的「制裁」而有任何影響。

對於「決議案」要求立即釋放被執法機構拘捕的疑犯，當中包括已被法庭定罪的人士，港府聲明指有關的內容似乎認為持某種政治理念的人應不受法律制裁，港府對此感到震驚，強調無人可凌駕法律，任何人犯法，不論其身份或身在何處，只要罪行屬於香港管轄範圍內，都要面對法律制裁。

聲明中又指《港區國安法》並不違反《中英聯合聲明》，強調《中英聯合聲明》關於對香港的基本方針政策是中方單方面政策宣示，不是中方對英方的承諾，更不是所謂的國際義務，隨着國家對香港恢復行使主權和完成各項後續工作，《中英聯合聲明》中與英方有關的條款經已履行完畢，認為國際社會應正視這事實，停止干預屬於中國內政的香港事務。

港府強調絕不容忍任何顛覆國家政權罪行，對於組織、策劃、實施或參與實施顛覆政權的人，定會根據《港區國安法》追究其犯罪行為。