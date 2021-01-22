懲教署將重建荔技角收押所　羈留名額倍增至810個

荔枝角收押所擬原址局部重建，預期工程在2023年展開，並於2031年完成，懲教署已向城規會提出申請。懲教署表示，荔枝角收押所已運作約43年，設施老化，在囚人士亦過度擠迫，希望藉工程改善現有懲教設施及增加還押在囚人士收容額，署方向城規會申請擬議重建三幢相連大樓，將容納810名羈留人士的懲教名額，較現時增加410個，增加近一倍，亦會提供更多探訪窗格、公務探訪室、醫療設施及更生設施。

根據懲教署向城規會提交的申請文件指出，整個計劃的相關用地是「政府、機構或社區」用途，要容納急需的懲教名額和設施需約43,945平方米的樓面空間，考慮到周邊中至高的建築物高度，擬議重建的地積比率為5.5倍。另外，擬議的重建範圍包括三幢相連大樓，分別為入口大樓、北面大樓及南面大樓，為了容納不斷增加的羈留人士，同一建築物內將安置更多附屬懲教設施。

懲教署又認為，經考慮不同方案後，擬議重建方案在空間利用及滿足運作需求上最為適切，並且對荔枝角收押所現有運作的影響減至最低，又指會透過適當的搬遷安排於建築工程期間維持現有的服務和保安措施。城規會暫定於今年3月12日開會討論，其後需提交立法會保安事務委員會，以及向立法會財務委員會提交撥款申請。