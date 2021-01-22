政Whats噏：斥泛民區議員胡作非為　周浩鼎促政府諮詢分區會

今屆區議會由泛民主派主導，而區議會同政府關係亦愈趨緊張。話說立法會財務委員會今午(22日)審議基本工程儲備基金，當中有唔少都同地區工程有關，曾經做過離島區議員嘅議員的議員周浩鼎就話，地區層面可以對小型工程做到有效監察，但認為依家嘅區議會已經失效，大部分區議員胡作非為，千祈唔好將監察工作交畀區議會，建議政府向其他渠道交代地區工程事宜，包括分區委員會(分區會)。

曾經做過元朗區議員嘅議員陸頌雄就形容區議會比較特別同埋麻煩，有個別議員提嘅意見即使「有Point」、可以幫到社區，但都因為一啲原因，例如唔夠人多，就不被接納。佢認為政府應該要「擇善固執」，同埋日後要聽地區諮詢架構嘅意見。

話時話，喺今屆區議會選舉後，民政事務總署委任咗唔少建制派人士出任分區會成員，當中不乏前區議員，仲被外界嘲諷派安慰獎添！

民政署助理署長鍾雅之就回應話認同要擴大諮詢，會持開放態度，又話分區會是其中一個重要考慮的諮詢團體。議員鄭松泰就不滿回應，分區會大部分委員由民政署委任，難以監察，原則上唔應該係由自己人監察地區工程，而且分區會冇呢個權力，質疑政府說法係咪賦權畀分區會，同埋架空區議會。