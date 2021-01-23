東方日報A1：新冠肺炎幸存者控訴　政府甩漏依然　慘過中沙士

自去年1月23日本港出現首宗確診，今日（23日）正是新冠肺炎爆發一周年。但疫情一直未受控，政府擬收緊指定區域檢測門檻，並對居民實施「禁足令」，遲來的封區，可真是「廢官攞嚟衰！」多名新冠肺炎康復者現身說法，炮轟政府抗疫「甩轆」，政策更朝令夕改，慘過當年「中沙士」。有中年患者被送院後，同住家人竟被困家中近一周才獲隔離，令確診者身心俱疲；80後確診者更重複接獲入隔離營指示。不少康復者現今仍被重重後遺症纏身，惟政府支援欠奉。議員直斥政府抗疫無能，促盡快為康復者提供適切跟進，並採取果斷抗疫措施令確診「清零」。

「我就入咗院，但安排家人隔離就差強人意！」50多歲的何漢文去年8月確診新冠肺炎，憶述染疫兩日後獲送院治理，同住家人在家足足被困5天才獲安排送往隔離營，而太太當時已有發燒及喉嚨痛等徵狀，怒轟當局安排失當。何指住院初期服用5日藥物後，病情未見緩和，加上持續發燒，令他頓感生命脆弱，幸而醫生最終把他從鬼門關拉回來，惟換來10%肺部組織永久纖維化，嚴重氣促及思維組織力較差等後遺症，至今康復逾3個月，步行時經常氣促，搬重物時無力，身體機能已大不如前。

「我（當天下午）5點幾入咗駿洋邨隔離營，又收到個電話話夜晚9點會有人嚟接我，覺得政府安排甩轆！」80後康復者鍾先生亦憤斥政府安排不當，更擔心傳染家人。他發病期間有發燒、頭痛及腹瀉，留醫近10日後出院，康復初期「吸氣去到80%就吸唔到，聞嘢都好似同以前唔同。」後遺症維持兩個月才逐漸康復，惟鍾指病愈後猶有「心魔」，只要有少許不適就怕是「復陽」，又擔心遭人歧視，但政府及專家都絕少提及心理支援，他直言當局不作為。

另一80後康復者陳小姐（化名）坦言，出院時體重只有40公斤，連消毒藥水味都嗅不到，而她入院後嚴重氣促，一度需要靠呼吸機，且完全失去嗅覺兩周。現時身體較易感到疲累，氣力只有以往80%，走路也不時氣喘，她認為政府應為康復者提供物理治療及心理輔導，讓他們重投正常生活。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，當年沙士康復者有骨枯及長期氣管問題等後遺症，政府事後設立沙士康復診所為病人提供支援，而新冠康復者在健康及經濟支援上不及當年，部分病人反映他們受到社區歧視，「隔離鄰舍都有啲避忌，畀人歧視都有心理影響。」

港府政策「一時一様」，在疫情下添煩添亂。議員柯創盛直言，疫情爆發一年，政府在處理確診者和家人的安排上仍然甩轆，甚至有長者在安排入院期間不幸逝世，反映政府欠缺執行及統籌能力。他又指，過往沙士康復者有信託基金支援其生活，亦有心理輔導，反觀新冠肺炎康復者苦無支援，政府應深切檢討及改善。

醫管局發言人指，會為康復者安排覆診，臨床檢查及復康治療，合資格香港居民可參與「中醫門診特別診療服務」計劃，病人於出院後首6個月，可於全港11間中醫診所接受最多10次免費中醫內科門診服務。

社會福利署發言人則指，為合資格確診者提供一筆過5000港元恩恤現金津貼，截至今年1月14日共接獲510宗申請，其中208宗申請已完成審批並發放。

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