傳下月機場員工需強制檢測　工會批評當局訊息混亂

新冠肺炎疫情未止，航空業工會收到消息，政府下月將要求機場員工接受強制檢測，有關計劃擬由機場管理局執行，惟當局至今仍未公布詳情，亦未與工會商討，工會批評當局訊息混亂，透明度低。機場管理局回覆東網指，將繼續配合政府的防疫及檢測措施。而本港新冠疫苗接種計劃預料下月開始，多個物流及交通運輸工會均促請政府將業內約40萬從業員列入優先接種群組。

香港民用航空事業職工總會主席李永富指，收到消息政府下月2日至28日將在機場推行強制檢測，要求3月1日至31日會在機場工作超過3日的人參與。他推算，現時有約6萬人在機場工作，但當局仍未公布詳情，工會曾向多間航空公司查詢，卻連有多少個檢測站及開放時間等亦無從得知，他批評當局訊息混亂、透明度不足。至於港府將收緊機組人員的豁免檢疫安排，他指本港航空業過去裁減不少人員，措施收緊後，航空公司是否有足夠人手繼續運作，工會仍在統計當中。

連同香港民用航空事業職工會在內，工聯會屬下多個物流及交通運輸的工會均認為，業內從業員每日工作接觸人多，感染新冠肺炎風險高，如機場員工會接觸從外地抵港人士、巴士司機每程車接送大批乘客、港鐵員工要在人流多的車站內工作等，促請政府將公共交通司機、機場員工、跨境司機、鐵路員工、港澳海員、物流運輸人員等約40萬從業員列入新冠疫苗優先接種群組。工會指業內超過半數人願意接種疫苗，若政府有充足疫苗及配套，1個多月便能為業內所有人完成接種。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手提到，因應深圳市口岸辦收緊防疫措施，現時跨境司機為了工作，每日均需檢測，並要即日往返香港，令約2000名移居內地的香港司機放工後無法回家，有人在車內，亦有人放棄工作。他指，目前不足1萬名跨境司機，人數較去年初下跌2成，若人數再下跌，或會影響供港物資穩定。他認為，若跨境司機優先接種疫苗，能增強內地的信心、放寬防疫措施，改善工友處境。