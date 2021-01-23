醫管局疫情期間難關重重　以醫護院內零感染為目標

醫管局在疫情期間經歷多個難關，先有醫護罷工、裝備不足、病床告急及院內爆發等，作為最高管理層，被問到哪個難關最受挫，醫管局行政總裁高拔陞坦言，當難關過去後，已難以回想哪一關最難捱。他認為，應凡事應正面思考，做人才會開心。對於過去一年在疫情上的決策，他直言「問心果句，做嘅事都係合理。」

高拔陞認為，公立醫院的感染控制措施一直都做得理想，但聯合醫院及瑪嘉烈醫院近期卻現院內爆發，每當有院內個案出現，都會找專家檢視。他形容情況就如踢波守龍門，當社區個案太多，「你點射都可能會有一球入」，因此不敢聲言一定可做到院內零感染，但會以此為目標。對於院內醫護確診，他指現時有勞工法例保障，勞工處目前正處理數宗工傷申報個案，而醫管局亦有恩恤賠償。

由2003年沙士於內科病房照顧確診病人，到今時今日成為管理層，在疫情期間經歷多項大事，被問到曾否感到難過、哪一個難關最難捱，高未有正面回應，僅指要正面及積極，「返工開心好緊要，心態好重要，雖過去一年很困難，但問心嗰句，（自己）做嘅事都係合理。」他又笑言：「疫情永遠都會再來，但希望退休前唔好來多次。」