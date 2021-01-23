高拔陞預告臨時醫院2月尾起運作　初期開放48張病床

本港去年今日(23日)確診首宗新冠肺炎個案，疫情襲港來到一周年，被港府喻為「港版火神山醫院」、位於機場亞洲國際博覽館旁的臨時醫院近日亦竣工。醫管局行政總裁高拔陞接受東網訪問時透露，爭取臨時醫院2月尾起分階段投入運作，初期開放48張病床，逐步取代亞博館社區治療設施。臨時醫院就位，惟2003年沙士時建議應對疫症而興建的3座傳染病大樓，18年過去，至今仍僅1座落成，他坦言有關計劃尚停留在研究階段。

臨時醫院正式被命名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」，高拔陞表示，醫院硬件幾乎與一般醫院病房無分別，可處理輕症至稍嚴重的確診病人，會先開放一間病房，共48張病床，再逐步推展至逾800張病床。臨時醫院初期會與亞博館社區治療設施同步運作，後者服務會逐步全面遷移至臨時醫院。他指亞博館只能接收輕症患者，病人若要服藥、聞氧氣或吊鹽水都要轉送醫院，但臨時醫院可提供上述治療，減低運送過程中醫護感染風險。

與內地「火神山醫院」不同的是，臨時醫院不會接收危重病人，高指深切治療部要有多個專科支援，例如放射診斷、做手術或配置人工心肺機等，惟不足一成確診患者屬重症，認為毋須安排整個團隊長期駐守臨時醫院。至於臨時醫院運作多久，他估計疫情會維持一段長時間，又認為該院將來仍可處理其他種類的傳染病人。他又指亞博館正使用預測工具技術（Prediction Tool），以病人的血液化驗結果、年齡及病史，去推算他們病情惡化的機率，從而提早作出準備，準確度超過9成。

經歷2003年沙士一役，醫管局當時提交報告指要興建3座傳染病大樓應對未來疫症，惟至今仍僅瑪嘉烈醫院的大樓落成，其餘2座落空。新一場疫症已過1年，2座大樓仍未見影，高表示，現時有逐步加強醫院內的負壓設備及防感染控制配套，讓傳染病人毋須集中於傳染病大樓，有較大彈性，又指疫症性質非每次如同沙士，處理手法也未必相同。他坦言興建傳染病大樓的計劃尚在研究中，運作模式仍在討論。被問到已討論將近20年是否太久，他不認同時間太長，指需不斷累積經驗及因應最新評估進行調節。

本港即將有新冠疫苗，惟部分疫苗成效惹爭議，早前有大學調查指市民接種意欲不高。對於身為高危組別的前線醫護，高承認目前無法掌握有多少員工會接種，但形容疫苗是疫情的最大希望，鼓勵同事把握機會打針，又指外國很多醫護都會接種。

他又指傾向於每個醫院聯網設立最少一個疫苗接種中心，並估計接種安排要視乎哪隻疫苗先抵港，若內地科興生物疫苗先到，或會以目前接種流感疫苗方式為大眾注射；若是儲存較複雜的復星及BioNTech疫苗先到，可能要安排到接種中心或派外展隊到院舍為長者打針，外展隊亦會跟進長者接種後的反應及治療。