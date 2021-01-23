無視播疫風險　警搗西區2賭檔拘34男女兼發告票

新冠疫情愈趨嚴峻，不法之徒無視禁令開賭聚賭，恐添播疫風險。西區警區昨日（22日）展開代號「硝煙」（WARSMOKE）的反非法賭博行動，以及打擊違反禁聚令等相關違例行為，一共搗破2個非法麻雀賭檔，合共拘捕34人。

西區警區特別職務隊聯同警區反三合會行動組，根據線報及經深入調查，突擊搜查分別位於香港仔東勝道及西營盤干諾道西的兩個住宅單位，搗破兩個非法麻雀賭檔。警方在兩個單位內拘捕1男1女，年齡為54歲及58歲，涉嫌「經營賭博場所」。另外10男22女，年齡介乎36歲至71歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

與此同時，當中涉案人士亦涉嫌違反「禁聚令」，警方遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲約1萬港元賭款、6張電動麻雀枱及12副麻雀。所有被捕人士已被扣留調查。

此外，西區警區人員亦聯同食環署巡查西營盤及香港仔區內共71間持牌食肆，當中一間位於西營盤第三街的食肆涉嫌違規營業，1名42歲男子涉嫌違反「停業令」被食環署檢控。

現時「禁聚令」訂明，禁止於公眾地方進行多於兩人的群組聚集。警方亦已多次呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

有時事評論員表示，政府專注防疫工作，令不法分子氣燄壯大，廣設非法場所增財源，亦可能演變為播毒源頭。若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，確診者有機會隱瞞行蹤，使有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷。

警方留意到在新型冠狀病毒病疫情下，有不法分子借機擴充賭檔，非法聚眾，無視《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。西區警區特別職務隊人員將會繼續打擊區內的非法賭博情況以及在區內巡查，以防有人違反相關規例。警方呼籲市民在疫情嚴峻時期，應遵從政府推出的抗疫措施，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸及聚會，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。