警搗旺角無牌樓上吧　負責人及26酒客被捕兼收告票

旺角警區牌照組及雜項調查隊根據線報及經深入調查後，昨晚（22日)9時30分展開打擊無牌賣酒及違令場所行動，突擊搜查通州街81至87號一工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，警方拘捕一名姓關(27歲)男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反「停業令」。

另外，單位內18男7女(20至60歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，該25名男女亦涉嫌違反「禁聚令」，被警方發出定額罰款通知書。

行動中亦檢獲一批證物，包括約650罐啤酒及約90瓶烈酒，總值約13萬港元，所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款1百萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法；一經定罪，最高可判罰款2千港元，呼籲市民切勿以身試法。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

有學者指出，樓上吧藏污納垢，疫情下經濟陷困境，容易出現毒品交易，大好青年誤入毒吧隨時惹禍上身，有假難民可能鋌而走險，在無牌樓上吧為犯罪集團工作，擾亂治安，令港人淪為最大受害者。無牌吧背後可能具組織性，安排「替死鬼」擔當負責人，即使警方頻密掃蕩，亦未必能拘捕實際營運者，即使一間被冚，其他酒吧仍能照常經營，繼續靠賣假酒甚至毒品「賺快錢」。

他亦表示，無牌吧「春風吹又生」，令人質疑港府是否出現管治困難，未能作出針對性及有效性措施，指政府除以鐵腕嚴刑峻法打擊，更應設法捉拿幕後黑手斬草除根，即從操控樓上吧的各區惡勢力埋手追擊，將話事人擒獲，必定能將為患的樓上吧杜絕於市。一旦發現業主如在知情下縱容無牌吧經營，亦應負上法律責任，「釘契」及在一定時間內禁租增強阻嚇性。