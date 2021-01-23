銅鑼灣樓上吧違規營業　負責人被捕13客犯聚票控

警方灣仔分區牌照組，昨日（22日）晚上突擊巡查灣仔及銅鑼灣區多間牌照場所，當中包括2間酒吧在內的餐飲業務處所，並採取嚴厲執法行動，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵從防疫規例。

行動期間，警員發現銅鑼灣開平道一間樓上酒吧內有多人聚集消遣，涉嫌違反「禁聚令」。因此，警方即時向在場7男6女(20至30歲)，發出定額罰款通知書。

此外，上址一名28歲男酒吧負責人，涉嫌違反「停業令」。灣仔分區牌照組將跟進有關違規事項，並向酒吧負責人作出檢控。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

警方呼籲市民顧己及人，應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方，並遵守相關預防及控制疾病規例。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低新型冠狀病毒在餐飲及娛樂業務場所傳播的風險。