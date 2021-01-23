九巴去年客量按年跌3成　未有考慮裁員

新冠肺炎疫情改變市民出行習慣，巴士客量大幅下跌。九巴表示，去年九巴客量按年下跌3成，營運機場線的龍運更大跌5成，預料跌幅會長時間持續。九巴指目前每月車費收入已由以往近6億港元減至4億港元左右，惟僅薪酬開支已佔去3億多港元，形容經營困難，但重申未有考慮裁員，又承諾「唔會郁車長」。九巴又稱留意到一些郊外路線疫情下客量反升2成，已安排加開班次。

九巴去年全年日均載客量約201萬人次，龍運則只有6萬人次，按年分別下跌3成及5成。傳訊及公共事務部主管林子豪表示，去年九巴車費收入大減，最嚴重時客量大跌逾5成，「出糧都出現問題」。不過，他再次否認九巴有裁員安排，稱過去艱難的一年中，仍新聘近1900名員工，計入流失的近1800名員工，整體增加了約100名人手。

車務策劃部主管梁領彥則指，疫情期間多條郊外線客量反升，其中路經大埔新娘潭的275R線大受歡迎，客量上升約2成，該些路線均因應需求而增加班次，亦會與運輸署研究在西貢萬宜水庫東壩建設短期路線。梁又稱因晚市禁堂食令，收工交通繁忙時間提早1小時，車務上亦有相宜安排。

此外，九巴稱因應疫情未平伏，在新春假期間暫定不會提供特別路線，但會留意客量需求調撥車務。九巴又指早前邀請書法家華戈親題揮春，並已印製100萬份，將於明日(24日)起在全港多個巴士站派發。