佐敦金威廣場10確診　C單位凌晨撤離

佐敦白加士街金威廣場出現5個確診單位，累計10人中招！政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，建議該大廈所有C單位居民撤離。衞生署昨晚(22日)公布，會向金威廣場所有樓層(即3至20樓)的C室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，安排他們入住檢疫中心。今日(23日)凌晨1時許，身穿全套保護裝備的衞生署人員抵達金威廣場，並安排至少4輛小巴，分批撤離上述單位的住戶，前往鯉魚門及荃灣酒店隔離檢疫。

另外，政府昨晚(22日)就強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處9幢大廈的人士，須接受新型冠狀病毒檢測。其中在「佐敦指定區域」涉及4幢大廈，包括炮台街33-35號，當中有3幢因有污水樣本檢測呈陽性，需要強制檢測，包括白加士街66-66A號、南京街1J-1N號/白加士街68-70號南京大樓、南京街3-5號懷高大廈。

至於在「深水埗指定區域」有兩幢大廈，包括大南街260-262號及桂林街95號，基隆街359號。除兩個指定區域以外，有3幢大廈被納入強制檢測名單，包括柴灣悦翠苑、將軍澳茵怡花園第3座、元朗的喜利大廈。