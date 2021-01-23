圍封區域內街道不得停留　當局「人盯人」確保受檢人士上樓

政府引用《預防及控制疾病規例》圍封佐敦指定區域，指明「受限區域」內的人士，須留在處所並按政府安排接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開處所，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

東網記者身陷「受限區域」，在清晨4時後已被禁足離開，據了解，在所有封鎖區域內人士，在圍封區域內均不得在街上停留，居民亦要即時回家，如沒有棲身之所的，當局會安排臨時休息處所安置。總之，除了工作人員之外，任何人不可在街上停留，記者被困，無奈只有租住酒店，更要即時上樓不可離開。現場所見，封鎖範圍內每個路口街口均有警員駐守，可說「連一隻蚊子都不能飛出飛入」。

至於在場的紀律部隊及衞生署人員，則採取「人盯人」策略，盯住指定區域內的每一個人上樓，記者問當局人何時可以離開？獲覆是要全個封鎖區域內的市民，在檢測完畢後呈陰性才會結束，明天(24日)當局會安排區域內的人士做檢測，結果稍後再作通知。封鎖區內只有個別的便利店仍有營業，記者及居民趁在上樓禁足前，爭取時間入便利店購買乾糧飲料等備用。

當局表示，區內感染情況持續嚴峻，由本月1日至20日「佐敦指定區域」共錄得162宗確診個案，涉及56幢大廈。過去數天，位於「受限區域」內的大廈的污水樣本，檢測持續呈陽性的比例高於佐敦指定區域其餘範圍，顯示可能有受感染人士身處相關地方。同時「受限區域」內的樓宇樓齡較舊、日久失修，多屬「三無」大廈，劏房情況普遍，社區感染風險甚高。過去兩星期，超過2萬名市民已經在油麻地的檢測站進行檢測，但即使在有關宣告生效前曾進行檢測，受檢人士仍須再次進行檢測。