政府維持疫情嚴峻地區登機來港限制及強制檢疫安排。

政府今日(23日)清晨表示，鑑於全球2019冠狀病毒病的疫情發展，故有必要維持在《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下適用於曾在極高風險的A組指明地區逗留人士登機到港的限制措施，以及《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）、《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）及第599H章下，對曾在中國以外地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求。

因應巴西、愛爾蘭、南非及英國（即A組指明地區）出現不同的新變種病毒，專家初步估計傳播力可能大增並且已經在當地廣泛傳播，為防範未然，政府已刊憲指明，限制所有於登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區超過兩小時的人士，不會獲准登機前來香港。

為了讓公眾更容易理解有關規例對曾在中國以外的不同地區逗留人士的登機及強制檢疫要求，政府已把相關指明地區按風險所實施的登機及強制檢疫要求整理為3個組別。

除上述A組極高風險地區的登機限制外，就非常高風險的B組指明地區及中高風險的C組指明地區，有鑑於全球疫情持續嚴峻，政府亦認為須維持現行適用於有關地區的登機及強制檢疫要求。所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），均須在指定檢疫酒店接受強制檢疫21天。而曾在B組指明地區逗留的抵港人士，亦須於登機前出示預定起飛時間前72小時內進行的2019冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明。就相關指明地區分組和相應的登機及強制檢疫要求的詳情，可參閱www.coronavirus.gov.hk/chi/high-risk-places.html。