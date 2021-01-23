佐敦「受限區域」51個檢測站開放　料1萬居民需強檢

油麻地及佐敦一帶爆疫嚴重，政府今(23日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），限制在佐敦指明「受限區域」內的人士接受強檢。就此，環境局局長黃錦星、食物及衞生局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉早上交代有關強檢安排。早上8時半，黃錦星先抵達，並在甘肅街一帶巡視。

徐英偉指，由於上址確診數字多，附近一帶商戶及市民均感擔心，故安排禁足強檢，涉及10,000名居民，他指要達致「需檢必檢」，務求於48小時完成。政府動員超過3000人，涉及多個政府部門，於早上6時許開始安排在指定範圍內的居民有序並分時段前往檢測，安排人手在每幢大廈樓下看守，並有人員上樓查看有否人未做檢測，再安排他們落樓檢測，他指明白到市民不便，惟指市民亦希望斷絕傳播鏈，故樂意配合。他稱，已設立2條民政署專線為居民提供緊急支援，例如送藥，亦有1條特別專線供少數族裔查詢，政府亦會安排足夠檢測資源。

被問及為何選擇在凌晨4時才撤離，徐英偉指要盡量縮短通知時間，避免居民逃走，他呼籲離開了的居民亦必須做檢測。他又指，由於要安排人手及物資，計算後最快今凌晨4時做圍封。

陳肇始表示，「受限區域」內有51個流動檢測站，開放至明日凌晨零時，區內所有居民要於今日內完成檢測，至於區內的一間老人院，人員會前往協助檢測。一旦有居民檢測結果呈陽性，會立即安排入院，並隔離緊密接觸者。她又稱，由於病毒有潛伏期，故不排除將會安排第二次檢測。

環境局局長黃錦星表示，數月前已與多個部門及港大合作，以監測各區屋邨或屋苑的污水情況，做到預警，希望找出隱形患者。由於油麻地及佐敦一帶疫情嚴重，故已在上址進行加大一倍的污水監察。