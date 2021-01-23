封區後7九巴3小巴路線遷站　私家車須繞行及禁泊佐敦

為配合佐敦封區安排，運輸署今(23日)表示該區部分道路將封閉、實施臨時交通運輸安排，直至另行通知。範圍涵蓋炮台街與吳松街之間的一段北海街、西貢街及寧波街；及介乎甘肅街與南京街之間的一段新填地街、上海街及廟街的道路。警方會視乎現場路面情況實施及調整有關措施。運輸署預計上述路段一帶的交通將較繁忙，呼籲駕駛人士保持忍讓及遵從警方指示。

佐敦一帶亦有多段道路需要改道，沿上海街前往佐敦道方向的車輛，只可右轉入甘肅街及渡船街(南行)；車輛亦禁止由甘肅街左轉入上海街，以及禁止由炮台街(南北行)轉入西貢街(東行)。措施亦包括禁止車輛由炮台街(南行)左轉入北海街(東行)、以及禁止由吳松街(南行)右轉入西貢街(西行)及寧波街(西行)；沿西貢街(西行)前往上海街方向的車輛，則只可左轉入吳松街(南行)。

另有7條巴士路線，包括九巴36B、46、203E、260X、268B、269B號線；城巴第E21X號線)；3條九龍區專線小巴3、74及74S號線將改道行駛，部分車站亦會取消或遷移。

至於位於上海街近南京街的公共小巴站及的士上落客點會暫停使用，除指定車輛外，其他車輛不准使用封閉道路內的停車場及停車位。