宣誓條例將涵蓋區議員　政界倡設監誓委員會監察是否真心

政府就公職人員宣誓進行修例，涵蓋區議員宣誓安排，計劃於農曆新年後將相關的條例草案交由立法會審議。有政界人士擔心宣誓安排仍未能確保區議員真誠擁護《基本法》及效忠特區政府，建議成立由民政事務局局長作為主席的「區議員監誓委員會」，加強監察權力。

元朗前區議員、元朗監察議會聯盟召集人李月民指，區議員只須透過一張白紙、舉起左手聲稱擁護《基本法》及效忠特區政府，並不代表他們是真心真意。而有很多反中亂港人士參與2019年區議會選舉時，亦曾簽署聲明表示擁護《基本法》，惟呈現的結果令很多市民感到愕然，與市民的期望出現很大的落差。

因此，李月民認為不能再由選舉主任監誓，應成立更高層次的「區議員監誓委員會」，由民政事務局局長作為主席，成員可包括各區的民政事務專員；並建議有警方國安處的人員參與，因他們有刑事偵查區議員背景資料的權力。對於假情假意、謊稱效忠特區政府，事實上是反中亂港的人士，李認為有關委員會可切實地取消他們的資格，才能令議會重回正軌，社會重回安定繁榮。