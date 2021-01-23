聖瑪加利大堂籌款維修教堂　批青年人「坐享其成」惹爭議

聖瑪加利大堂（St. Margaret's Church）昨（23日）在Facebook專頁發布一則通告，指教會近日正籌款維修堂區中心，目前離目標尚差200萬港元，並稱「相信成功在望」。但其後突然「分享一點體會」，指捐款的教友「多數屬於較成熟之年齡層」，青年人只佔少數，又強調「支持堂區人人有責」、「不是祖父母、爸媽兄姊捐錢後，後輩便可以坐享其成」。

該通告署名為主任司鐸、神父關傑棠，他在文中解釋指，「其實不是要你們跟前輩看齊，倒是那份強化關心信仰大家庭歸屬感的心意更顯重要」，最後又指「這刻，與各位，特別是在學、在職、未婚的年青人共勉」。

該通告勁吸約1,950個「嬲嬲」，有網民認為以年齡層劃分不太好，「不如講下捐款多少同social class(社會階層)嘅關係同比例？」有神學院畢業生引用聖經故事「反擊」，指出捐款數量多少並不是重點，而是內在慷慨：「因為他們都是自己有餘、拿出來投在裏頭。但這寡婦是自己不足、把他一切養生的都投上了」。有網民諷刺指「請款信不是這樣寫的」、「耶穌為眾生釘十字架，你都坐享其成架」。

聖瑪加利大堂位於灣仔跑馬地樂活道，由「宗座外方傳教會」創建，有近100年歷史，1949年升格為堂區，2010年被列為一級歷史建築。