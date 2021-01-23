廣東道流動檢測車人流少　市民指區內衞生差憂染疫

油尖旺區內新冠肺炎疫情持續，更多大廈被列入強制檢測公告範圍，港府今日(23日)更在佐敦劃出「受限區域」，要求區內居民留在處所接受強制檢測。而在受限區域以外，區內的社區檢測中心梁顯利油麻地社區中心、官涌體育館增設流動採樣站，設於廣東道近寧波街的流動採樣車仍如常運作。有前來檢測的居民指，區內衞生差，非常擔心染疫，認為政府封區是無可奈何。

早上約10時半，到廣東道流動檢測車進行檢測的人不多。其中居於佐敦文英街的李女士認為，政府劃出「受限區域」的決定好，並指一個家庭受感染，已可傳染很多人。她直言，因為擔心疫情不敢外出，只會到住所附近購買日用品。她提到，區內街市衞生情況欠佳，有些孩子在公園玩不戴口罩，情況令人擔心。

居於渡船角的李先生則表示，為求安心前來做檢測，認為政府「封區」是無可奈何，算是較好的做法，有助將新冠病毒困住、減少傳播。他坦言，區內衞生一向差，又指近年區內少數族裔居民增加，加上劏房多，區內生活環境變差，希望政府可以幫助他們安排更好的住屋環境，相信情況會有改善。