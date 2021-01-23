檢測後須戴白手帶作識別　居民被迫「乞食」轟政府安排差

新冠肺炎疫情嚴重，政府今日(23日)凌晨4時宣布封鎖佐敦吳松街、南京街、炮台街及甘肅街「指明區域」。區內居民完成檢測後，需佩戴白色手帶以示識別，並獲發杯麵、水果等物資。有居民鬧爆政府封區決定倉卒兼安排混亂，連最基本的膳食安排都未做足，形容情況慘如「乞食」；亦有人不想被禁足，寧願到親友家人借住，望門興嘆「有家歸不得」，慘變游民。

區內現已設置多個外觀如帳篷的流動採樣站作檢測，今早約7時許，當局安排居民排隊接受檢測，有人手持不同英文字母的紙牌以作分流。完成採樣程序後，工作人員會為居民進行登記及為其戴上白色手帶。有居民質疑手帶用途，惟在場工作人員表示不清楚，一度引發在場人士不滿。完成登記的居民可獲發物資，包括罐頭食品、杯麵及水果等。

現場亦有身穿保護衣的人員在每幢大廈的大閘張貼宣告，指定區域內隨處可見警員駐守，亦有消防等其他紀律部隊在區內多個地點巡邏。區內的吳松街臨時熟食中心會清空作收容中心，場內備有床墊和被鋪，以安置滯留區內但無居所人士。另有流動廁所運抵炮台街寧波街交界，估計主要供職員使用。

有被困該區的居民怒斥，封區消息昨日雖已廣傳一日，但自己因要上班而未及搶購糧食，僅靠分發的杯麵水果充飢。他認為食飯是人的基本需求，但政府連膳食安排都未能解決，封區2日或要用檢測換物資，即使有錢亦未能買食物，反問高官是否當市民「乞兒」，要他們伸手向政府「乞食」。

在指定檢測區內從事飲食業、清晨4時上班的馮女士表示，老闆要求她返去餐廳外搬走貨物，但警員不准她進入上述區域，並指如進入便會在48個小時內不能離開，故她暫時不得要領；有區內商戶表示，擔心店內飼養的寵物封區2日無人照顧會餓死，希望獲放行入內餵飼愛寵，惟遭政府人員拒絕，僅稱指會安排愛護動物協會處理，及後獲准透過警員為寵物送糧；亦有住戶乾脆不回家，選擇到親友家中暫住，以免被禁足，大嘆自己慘變游民。