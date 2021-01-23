拖足20小時才封區　議員轟政府慢半拍

新冠肺炎疫情嚴重，政府今日(23日)於佐敦劃出「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，限制區內人士須留在其處所並接受強制檢測。有議員在電台節目批評，政府做法不夠快，消息傳出後，有居民即時搬走，擔心加劇傳播，令其他地方亦有爆疫風險。

勞工界議員陸頌雄批評政府行動不夠快，「封區」消息傳出至最後實施相隔約20小時，當區居民可趁這段時間搬走，並指居民搬走，或有機會令其他地方出現爆疫風險。他建議政府，若下次再有類似行動，決定後要馬上執行，並呼籲市民配合。他又提到，政府應考慮為因相關措施未能上班的居民，提供金額由每日500至1,000港元不等的現金援助。

而另一位議員邵家輝亦指出，有關消息傳出後，從傳媒報道已見到有居民隨即離開該區，批評政府今次行動並非「滴水不漏」，擔心會削弱行動功效。他強調政府若要封區，應即時行動。他又指，若員工因封區未能上班，希望僱主體諒、不要因而扣減員工的薪金。

今早到過受限區域的議員鄭泳舜表示，現場大致平靜，惟影響人數高達1萬人，敦促港府要做好配套。他又批評當局對唐樓及劏房的衞生情況，不如消防或外牆剝落般重視，要求政府須決心改善有關問題。他又指，不應只封區要求檢測，更要撤離該區居民，加上大廈污水多番驗出病毒，質疑做完檢測是否代表病毒會消失，要求當局擴大檢測範圍。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷同樣認為封區太慢，若能盡早推行會較好，亦不排除其他地區亦會推行類似措施。談及疫區居民漏夜逃離時，他認為有關人士有傳播病毒風險，批評政府走漏風聲並不理想，建議當局設立機制懲罰「走甩」的居民，以收阻嚇作用。曾又呼籲有關人士的親友亦應避免供他們借住，以免「連累自己」同受感染。

測量師學會前會長何鉅業則指，因不少人改動廁所渠位令喉管接駁不標準，又將廢水排入污水渠及不安裝隔氣裝置等，令喉管欠缺水封，引致病毒可隨之傳入屋內。他認為，有市民未意識到改動喉管會影響全部住戶，敦促當局推動樓宇改善工程，即時取締渠管有問題的舊樓劏房，建議政府出錢協助三無大廈居民，又呼籲他們做好自我防護意識。