孕婦遇查拒合作被指阻差辦公　坐地遭警員鎖手銬拘捕

土瓜灣一名孕婦日前被警方截查期間，指其「阻差辦公」，事件驚動孕婦親人趕至與警員理論，事主及後由救護車送院治理，並需留院觀察，事件引起公眾關注。警方指，事發時警員正進行反罪惡巡邏，期間孕婦拒絕出示身份證明文件，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。

據了解，事發本周三(20日)下午，事主由永耀街一唐樓寓所外出散步，不久即遇上警員截查。據悉，警員當時正截查另一名市民，遂指示事主站在其身旁，惟遭事主以保持社交距離為由拒絕。此舉懷疑引起警員不滿，指其拒絕合作，經警告後拘捕事主，並為事主鎖上手銬。

期間，有警員懷疑拉扯事主，她情緒激動，並疑因頭暈蹲坐地上被多名警員包圍，引起途經街坊圍觀及拍下事發過程。及後事主親人聞訊落樓與警員理論，經多番爭論後，警員始為事主解開手銬，並安排救護車將她送院。

警方指，紅磡分區巡邏小隊人員於當日下午約2時，在永耀街一帶進行代號「冠軍行動」的反罪惡巡邏，打擊非法入境者及過期居留人士。期間人員截查一名姓劉(42歲)女子，並要求該名女子出示身份證明文件，但該名女子情緒激動並拒絕聽從人員指示。

經警員勸喻後該名女子仍不合作，警員發出2次口頭警告後，該名女子仍然不出示身份證明文件，警員遂以涉嫌「阻礙警務人員執行職務」拘捕該名女子。案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。被捕女子已獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到。

警務人員作出拘捕時，被捕女子表示身體不適，要求救護車到場送院。被捕女子其後送往伊利沙伯醫院接受治理。