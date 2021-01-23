政Whats噏：鄧炳強再扮一柴　警署換紙斟水遞釘書機做宣傳

警隊近派推廣新一輯宣傳片《守城》，警務處處長鄧炳強多次粉墨登場助勢，警方社交媒體專頁今(23日)上傳「2021年警隊最新宣傳片《守城》 • 小角色大意義 - Part 2」新短片，片中「一哥」鄧炳強又變身「一柴」，幫同事換影印紙、換水機斟水同埋遞釘書機，默默咁處理小事成就大意義，小角色都係「守城」嘅重要一員！

警方新短片嘅背景喺報案室，有個警署警長發現影印機入面無紙，着住高級警員衫鄧炳強嘅立刻為佢入番白紙，但個警署警長無發現幫佢嘅人原來係「一哥」。之後喺另外一個轉角位，一個女警發現飲水機無水，鄧又幫助換水，仲幫佢斟埋添！到最後鄧再幫忙遞釘書機嘅釘，先至畀附近嘅便衣發現！

「一哥」最後話：「其實角色無分大小，只要能夠令到其他同事工作順利，就係有大意義。」而在貼文上，警方話「警隊最新宣傳片《守城》入面，都有一個小角色，做緊一啲好似好小嘅事情，但卻係守護我城嘅重要一員！」

《守城》講述警隊成功拘捕恐怖組織頭目，其黨羽在全港多處策劃恐怖襲擊，挾持人質以威逼警隊釋放其首腦，宣傳片將於今日（23日）晚上10時半及11時，分別在無綫電視翡翠台及香港警隊社交平台發布。