市建局推長沙灣舊樓清潔計劃　助300劏房戶噴灑消毒塗層

新冠肺炎疫情蔓延，長沙灣、深水埗一帶有不少舊樓因缺乏管理及定期維修，日久失修及出現環境衞生欠佳問題。有議員今(23日)與市區重建局合作，推行「舊樓清潔消毒齊抗疫」計劃，為長沙灣區內20幢唐樓的天井、 樓梯、簷蓬、走廊及天台等進行深層清潔，同時為區內300名劏房戶噴灑消毒自潔塗層，減低病毒在單位間散播的機會。

長沙灣區內眾多私人樓宇於上世紀60及70年代重建而成，其中21幢9層高的唐樓組成「兼善里」。深水埗區議員覃德誠指，不少區內大廈如同城寨「三不管」大廈，政府不管；業主因業權分散，未能管理；私人公司亦不願意接洽清潔工作，導致大廈情況更形惡劣。部分大廈天台的天台垃圾更堆積至少半呎厚，衞生情況惡劣，擔心當區成為下一個疫區。

居於兼善里的劏房戶陳先生為計劃受惠者，他指自己一家五口居於約200呎單位，單位內喉管偶爾會散發異味，平日大廈亦沒有人清潔，僅靠住戶自發清潔，不時在樓梯間見到棄置口罩，故非常擔心大廈衞生情況。他為顧及子女健康，故參加計劃，並感謝局方及議員免費為他們進行消毒工作，令他能夠稍為安心。