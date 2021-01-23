紅磡5非法賭檔及2樓上吧疫情下照開 警拘42人兼發告票

新冠肺炎仍未受控，但有不法分子罔顧公共衞生，非法經營娛樂場所。警方西九龍總區刑事部於是聯同九龍城警區，今日(23日)凌晨展開「駭浪」行動，針對西九龍區內舊式工業大廈的非法活動進行打擊，搗破5個非法賭檔、2間無牌樓上吧、及發現2間派對房間違規營業，拘捕42人。

西九龍總區刑事部鍾雅倫警司表示，今日凌晨零時許，突擊搜查9個位於紅磡民樂街凱旋工商中心、富高工業中心及義達工業大廈的單位，成功搗破5個非法賭博場所、2間無牌酒吧及發現2個非法營業的派對房間，拘捕31男11女(26至52歲)，涉嫌經營非法賭場、協助經營非法賭場、在賭場內賭博、經營無牌酒吧、在未領取牌照的地方飲酒及違反禁聚令。其中11名被捕人士已被落案控告，其餘31人獲准保釋。

警方亦檢獲3張撲克枱、1張百家樂賭枱、7部釣魚機、超過92萬港元賭款及籌碼、約15萬港元的酒類飲品，同時發出68張違反禁聚令告票。鍾雅倫指出，大部分賭場營運1至2個月，且面積狹窄，其中一個只有100多呎，放置一張巨大撲克枱及其他家具，卻容納主持及賭客共11人。另外，部分賭客為互相介紹而參與賭博。

有時事評論員表示，政府專注防疫工作，令不法分子氣燄壯大，廣設非法場所增財源，亦可能演變為播毒源頭。若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，確診者有機會隱瞞行蹤，使有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷。