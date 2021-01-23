團體發起簽名行動促司法改革　要求法官除假髮去殖民化

本港司法亂象不斷，法官的言論及裁決惹起很大爭議，令社會要求司法機構進行改革的呼聲愈趨強烈。有團體今午（23日）在灣仔發起簽名活動，促請本港落實司法改革，並要求政府規定各級法院法官不得擁有外國居留權，而法官亦不得佩戴假髮，去除具殖民地文化的儀式。

團體「香港司法改革關注組」發起簽名活動，要求盡快推動司法改革。團體認為近年有不少愛國市民被法庭重判，同時卻有不少干犯嚴重罪行的反修例示威者被司法機關輕判，甚至造成「警察拉人，法官放人」的觀感，指市民對此情況大感不滿，認為司法機關有必要改革以作回應。

倡議人之一、本身是法律博士的深水埗前區議員李梓敬批評，警方就反修例事件拘捕逾萬人，目前只有數千人被檢控，而被定罪者僅有數百人。他又重提前裁判官何俊堯及現任裁判官水佳麗早前被投訴，惟有關投訴均被裁定不成立，前者更被調職加薪，做法引起市民不滿。

李提出多項改革建議，包括建議政府成立司法改革委員會，研究司法改革事宜；並建議改革司法人員推薦委員會，增加非法律界代表，例如港區全人大代表、政協委員為成員；建立更開放和具透明度的投訴法官機制；改革法援制度，杜絕目前被濫用的情況；對法官入職時進行更嚴格審查，避免有政治背景人士成為法官，而各級法院法官必須由沒有外國居留權的香港永久居民擔任。團體又建議根除香港法院的殖民地文化，例如目前法官須佩戴假髮的傳統。