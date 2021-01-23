林鄭否認封區擾民　僅承諾下次行動會及早通知

港府抗疫不力，連累逾萬市民被禁足！近日佐敦及油麻地一帶疫情嚴重，港府今日(23日)凌晨，限制於佐敦指明區域人士禁足接受強檢，涉及逾萬人，期間非指定人士不得進出。特首林鄭月娥今午約4時到場視察，指封區涉及公共衞生問題，否認是次行動擾民，承諾下次若再有類似行動會及早通知，當局亦會研究將政策如何推行得更人性化，以增加市民信心，並表示感謝市民配合。

她又指，佐敦一帶近日出現多宗確診個案，被外界稱為「疫區」，影響區內居民、商店的生活及生意，希望封區可盡早識別出感染個案，截斷傳播鏈，令市民安心。對於多名區內市民連夜逃離該區，她承認不願見到有關情況，有關市民雖受制強檢令，但仍有一定播疫風險，預料是因有數千名同事提早知道行動，亦有先行部隊到場視察，區內亦有商店獲悉要撤離，令公眾得悉行動。

林鄭同意行動並非十全十美，認為市民若提早知道只封區48小時，當局亦會派發食物包，居民或不會感到擔心並提早離開該區，希望公眾諒解「做得唔好」及混亂的地方。港府未來會總結經驗，再作改善，希望措施「愈人性化愈好」，已通知居民分批到採樣站接受檢測，而是逐家逐戶拍門，甚至陪同受檢人士到採樣站，而且該區住不乏少數族裔居民，已安排能操少數族裔語言的同事在場協助，亦會安排人員到安老院採樣。昨晚走漏消息時，已要求食環署提早告知商戶，以免店主浪費食物。

是次行動是港府首次援引有關規例，限制部分人士在未完成強檢前，一般而言不得離開住所。林鄭指出，今次雖是首次援引規例封區，但當局內部已做了很多工夫，包括考慮公共衞生等，例如確診個案數目及個案分布，該區本月1日至20日期間，一共有162宗個案，加上該區樓宇大多屬舊樓，當中不少是三無大廈，亦有劏房，樓宇喉管有問題，加上當局早前於該區檢走20多個污水樣本，當中約9成驗出有病毒，故作出有關決定。