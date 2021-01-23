將軍澳茵怡花園強檢排人龍　區議員批政府訊息混亂

將軍澳茵怡花園第3座出現2宗確診個案，按機制被納入強制檢測範圍。港府今日（23日）下午2時在茵怡花園籃球場設立臨時檢測站，供居民作檢測，現場秩序良好。有區議員則批評政府訊息混亂、倉卒，憂慮市民不夠時間接受檢測。

將軍澳茵怡花園檢測站於下午2時開始運作，場內設有2個登記處、2個採樣亭，共有約50位居民排隊做檢測，隨後人流漸多，人龍排出籃球場，現場秩序良好。雷先生一家4口來做檢測，他認爲，由於大廈只有2宗確診，家人也有做好個人衞生，所以不太擔心染疫，兒女停課期間也很少外出，尤其會避免油尖旺「疫區」。就政府封區，他認為此舉有必要，但政府不夠嚴謹，因為消息流出後，已有不少居民收拾行裝離開，變相令封區檢測作用不大。

黃女士一家4口也來做檢測，她說，由於兒子只有3歲，無法做鼻咽拭子測試，因此收到一檢測套裝，須自行幫兒子採樣，但她不清楚具體採樣方法。就政府封區，她認為相當突然，「如果係我(被禁足)都唔知點算」。

當區區議員秦海城批評，政府的訊息頗為混亂、倉卒。例如衞生署記者會昨公布君傲灣須強檢，卻原來是「擺烏龍」。據他了解，第3座有300戶，每戶平均3至4人，因此有1000多人須在3天內做檢測，時間頗為趕急。就政府封區強檢，他認為做法不恰當，嚴重影響居民的生活，封關才是治標之策。