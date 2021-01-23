涉助許智峯潛逃2丹麥議員獲國會跨黨派支持　被批令法治成笑話

有4案9控罪在身的前議員許智峯，去年底以公務訪問為名前往丹麥，及後宣布流亡海外，正被警方通輯。據報本港警方正調查及考慮起訴兩名丹麥議員，分別是綠黨Uffe Elbaek及保守黨Katarina Ammitzbøll，以及多名當地政界人士，指他們涉嫌協助許離港。丹麥國會外交政策委員會主席Martin Lidegaard，當地星期五 (22日）聯同另外兩名議員發表聯合聲明，聲援可能會被香港當局起訴的兩名國會同事。

本身是丹麥社會自由黨成員的Martin Lidegaard當地星期五在社交網站表示，正聯同當地的執政社會民主黨議員Annette Lind，及最大在野黨自由黨議員Michael Aastrup Jensen發表聯合聲明，對被指正被香港警方調查的兩名國會同事表達支持，並呼籲其他政界人士及政黨加入聲援。聲明重申，丹麥國會議員可自由行使其國會職務而不受報復威脅，強調這是丹麥民主中不可剝奪及屬憲制性的原則。

時事評論員陳雲生強調，兩名丹麥議員行使虛假聲明，邀請有案在身的許智峯離開香港，更為其轉到英國鋪橋搭路，涉嫌協助罪犯潛逃。他認為，三名當地議員今次的聲名變相直接承認「協助罪犯潛逃」確有其事，形容事件令自稱法治社會的丹麥成為笑話，又批評有關行為屬恥辱。