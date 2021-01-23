民政署懶理三無大廈天井衞生　議員不滿僅清潔大廈樓梯及天台

新冠肺炎疫情嚴峻，油尖旺區一帶成爲「疫區」，並揭示舊區三無大廈「無王管」的問題，有議員批評民政事務總署就三無大廈進行清潔工作僅敷衍了事，只清潔大廈樓梯及天台，卻忽略天井等暗藏危機的地方。即使議員多次向署方跟進有關事宜，並提出合作為區內大廈進行徹底清潔，亦慘遭無視。東網記者正向有關部門查詢。

深水埗區議員覃德誠炮轟食物環境衞生署及民政事務總署沒有任何計劃協助大廈清潔天井位置，懶理天井出現爆渠及垃圾堆積等問題，令天井垃圾堆積問題嚴重。他稱，情況較理想的天井亦有半呎厚的垃圾，包括玻璃、汽水罐等。他指，即使持續向深水埗民政事務處反映有關問題，亦被無視，最終向市區重建局申請，並一同舉辦有關舊樓清潔的計劃。

東網記者今（23日） 到訪長沙灣區的舊樓，發現該樓宇的天井環境惡劣，內有各式各樣的垃圾，如同垃圾站般，人員進行清潔時，亦有多隻蟑螂爬出。

記者翻查資料，發現民政事務總署於2011年推行大廈管理專業顧問服務計劃，為三無大廈提供支援服務。全港約有5300幢三無大廈，截至2019年10月，即計劃推出約8年，當局亦僅透過計劃僅接觸約3800幢大廈，並僅協助341幢大廈申請維修貸款／資助。