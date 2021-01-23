西醫工會幹事會6名成員集體辭職　不滿選舉涉嫌不公

西醫工會早前被揭涉嫌選舉不公，爆出授權票風波。工會幹事會6名成員今日（23日）發出聯合聲明，指因不滿工會處理幹事會新選舉方案的手法，決定集體辭職。有份辭任的會董陸偉亮表示，工會在去年11月19日舉行周年大會，當時工會會長楊超發，以無法認證所有授權票為由，強行終止周年大會，惟在場的律師提出可以審視無效授權票亦不獲理會，認為選舉存有不公。東網向楊超發查詢，對方指「會內的事無可奉告，多謝關心。」

陸偉亮指，2019年西醫工會幹事會選舉已涉嫌選舉不公，他憶述，當年11月幹事會選舉前夕，工會向會員發予授權票，惟該票上已預印了楊超發的名字，令楊選舉當日持有的授權票高達近70%。其後，成員亦揭工會成立18年來沒有進行過全面的內部審核、財務審核、報稅和交稅，據陸了解，稅務局已立案調查。

延至去年11月，工會舉行新一屆周年大會選舉，最後採用新的郵寄投票方案，取代原有投票方式。陸偉亮質疑，做法無謹守會章以及職工會條例，並不同意處理方法。他又指，職工會登記局已經去信提醒工會，惟部份幹事會成員置之不理，故6名成員經討論後辭去幹事會所有職務。

其他辭職成員還包括：會董梁漢輝、陳培光、任俊彥、胡志和及張允傑。