佐敦封疫區　市民未能上班　工會倡提供補貼

新冠肺炎疫情嚴重，政府今日(23日)凌晨4時宣布封鎖佐敦吳松街、南京街、炮台街及甘肅街指明「受限區域」。區域內的人士必須接受強制檢測，有居民有家歸不得，亦有市民無法上班，惟政府僅表示希望僱主能酌情處理因封區而未能上班的員工，不要扣減薪金和福利，有工會批評政府做法不負責任，倡為受影響的工友提供補貼；亦有工會指，現時無薪假已成常態，工友亦擔心因而失去飯碗，斥政府做法未有全盤計劃，「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

清潔工人職工會幹事梁芷茵表示，工會一般工友為食物環境衞生署清潔工人，屬政府外判，因此政府有責任提供實際保障。她續指，政府僅表示希望僱主能酌情處理的做法並不足夠，勞工處即使有指引提供予僱主，但僱主亦可不依從指引處理，倡議以補貼形式向工友施以援手最實際。

工聯會權益委員會主任唐賡堯亦指，疫情下無薪假已成常態，惟現時經濟不景，擔心僱主會此作借口解僱員工。他續指，常說「同心抗疫」，不是反對是次做法，但政府做決定常有「甩漏」，未能了解基層工友的慘況，直言疫情下不少工友已因被炒而被逼「打散工」，如此下去擔心「連散工都無得打」。他建議應要提供清晰的指引讓僱主跟從，直言「你(政府)講一套，僱主就一定要跟」，亦指應為受影響工友提供現金補貼，一來減輕僱主財政壓力，二來能減輕員工生活壓力。