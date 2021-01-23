運輸署放寬殘疾泊車位使用資格　傷殘組織憂加劇違泊問題

本港路邊殘疾人士泊車位供不應求，殘疾駕駛者出行有諸多不便，惟政府近日放寬有關泊車位的使用資格，惹來傷殘人士組織不滿，促請政府停止有關工作，並諮詢殘疾駕駛者的意見。

香港傷殘青年協會轄下的傷青駕駛會1月初接獲投訴，指全港各地的路邊殘疾人士泊車位正陸續換上「可供傷殘人士泊車許可證」(簡稱藍證)及「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」(簡稱灰證)的標誌，並讓持灰證人士使用相關泊位。組織指出，路邊殘疾人士泊車位本身已經供不應求。截至去年8月，香港共有447個路邊殘疾人士泊車位，而有效的藍證和灰證分別有1811和1779張。因此，此舉只會使殘疾駕駛者更難找車位，且加劇濫泊、違泊的情況。組織估計，開放予灰證持有人停泊後，駕駛者和泊車位的比例將由1比4增至1比8。再者，持有灰證的司機多屬健全人士，有能力尋求其他泊車位，對專用泊車位的需求不大。

此外，組織向政府查詢時，運輸署網頁曾一度顯示灰證持有人不能使用路邊傷殘司機專用泊車位，與新換的標誌內容有牴觸，雖然有關內容事後已修訂，但這反映署方資訊發放安排混亂，令殘疾駕駛者無所適從。

組織要求政府立即停止更換泊車位標誌的工作，並澄清相關資訊。隨着香港人口老化，灰證持有人的數量將大幅增加，組織亦促請政府為特殊需要人士作出更全面、妥善、長遠的規劃。