油尖旺區議員斥封區極度滋擾　政府欠居民一個道歉

政府今日(23日)凌晨宣布封鎖佐敦炮台街、甘肅街、吳松街和南京街，並實施禁足令，要求在「受限區域」的居民接受強制檢測。油尖旺區議會主席林健文今午(23日)批評政府封區的做法勞民傷財，對市民造成的滋擾非常大，又質疑當局計劃在2日內完成為1萬人進行檢測的目標太理想，擔心屆時或要再延長封區時間，反問政府為何不選擇將受污染的大廈居民撤離，認為比實施禁足令更有效。

副主席余德寶認為，特首林鄭月娥絕對欠油尖旺區的居民一個道歉，批評政府今日凌晨4時才公布禁足令的決定太遲，現時受影響的居民求助無門，缺乏足夠的食物，不能應付兩天，甚至更長的需要，當中亦有商販向他反映，有訂購的貨品已送抵店舖，擔心有可能變壞，令生意大受損失。

余斥責食物及衞生局局長陳肇始只希望僱主能體諒員工，沒有實質協助或提供補償方案給予受影響的居民或上班的市民。余又批評政府未有就推行強制檢測或禁足令諮詢油尖旺區議會，漠視區議會職能，對此感到極度不滿。

該區區議員李傲然批評政府只是執行政治任務，本港疫情反覆不定，近期亦有反彈的趨勢。他透露，現時共接獲超過40個商戶及10多住戶居民求助，包括油麻地街市及新填地街排檔的菜檔、生果檔，重災區的有辦年貨的店舖，其次為餐廳，但林鄭未有正面回應會否向受影響的商戶及居民提供補償。