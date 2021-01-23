政Whats噏：去年武漢今日佐敦「封城」　馮浩賢：心裏有點彆扭

香港今日（23日）首度封鎖佐敦指定區域，強制居民進行病毒檢測；巧合嘅係，最先爆發疫情嘅重災區武漢亦喺舊年嘅同一日宣布封城。依家正擔任政策創新與統籌辦事處副總監嘅馮浩賢（Vincent），當時正出任香港駐武漢辦事處主任，佢今日就喺Facebook（fb）發貼文，形容見到香港亦要實施「封城」措施，「心裏實在有點彆扭」。

Vincent喺Fb回顧武漢封城一周年，提到當日凌晨4點得知要封城，決定唔走陪同其他滯留當地嘅香港人。而巧合嘅係，港府今日亦喺凌晨4點宣布封鎖佐敦指定區域，Vincent就形容自己「心裏實在有點彆扭」。

佢又話，覺得「抗疫尚未成功，同志仍需努力」呢句說話仲要繼續講多一段時間，依家可能真係無好嘅方法可以立即解決問題。佢又話，雖然多達90%港人都好乖肯戴口罩、守規矩，仲只要有少人唔守規矩，就可以「搞到大家一褲都係」，提醒每個人都要做好自己抗疫嘅份內事，做得幾多就做幾多，仲話相信呢啲灰暗嘅日子始終會有完結嘅一日。