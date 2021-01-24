九龍城警署警槍走火　女輔警腳傷

昨晚（23日）10時許，九龍城警署內疑有警槍走火，事件中一名女輔警腳部受傷，救護員到場將她送往伊利沙伯醫院治理。據了解，事發時女輔警正為佩槍退膛，期間意外走火，導致腿部受傷，警方正調查事件詳情。

據悉，涉事女輔警23歲，加入警隊約1年8個月，駐守九龍城分區巡邏小隊；其時正值下班前交還佩槍，在退彈區交收槍械，退膛之際意外「走火」，被一枚子彈擦傷右邊大腿及小腿。

2020年5月，一名隸屬柴灣分區的輔警警員，在柴灣警署槍房領取左輪佩槍後，於上膛及退膛區上彈時突然走火，發射一發子彈，擊中其右大腿，輔警幸僅擦傷，清醒被送往東區醫院治理。

2017年則發生3宗，其中一宗發生於當年7月，一名隸屬屯門分區的輔警警長，在屯門警署「上彈及退彈區」替一支左輪佩槍上彈時，佩槍走火射出一發子彈。同年6月，一名隸屬屯門警區刑事調查隊的女探員，在新界南總區警察總部「燒槍」時，突然走火。另於同年3月，一名隸屬上水分區「新紮師兄」，在上水警署替一支左輪佩槍上彈，佩槍意外走火。慶幸上述3宗意外均無人受傷。